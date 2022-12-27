Врачи предупредили об опасности процедур по коррекции фигуры

FDA предупредила об опасности процедур по коррекции фигуры с помощью массажа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности процедур по коррекции фигуры. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что коррекция контуров тела при помощи ручного или аппаратного массажа рекламируется как неивазивная и не требующая долгой реабилитации. В FDA напомнили, что такая процедура, как и любое другое медицинское вмешательство, сопряжена с рисками.

В частности, результатом «массажа для похудения» могут быть боли, покраснение, отеки и кровоподтеки, а также формирование узелков под кожей. Такие ощущения могут быть краткосрочными, допустили врачи.

Однако использование аппаратов, которые воздействуют на тело теплом или холодом, может привести к более опасным последствиям, в том числе к изменению пигментации, обморожению, потере чувствительности, парадоксальной жировой гиперплазии. Для их устранения может потребоваться хирургическое вмешательство.

Кроме того, FDA напомнило, что целлюлит — это нормальное состояние кожи, и его наличие, как правило, не связано ни с какими рисками для здоровья.

Ранее пластический хирург Дмитрий Скворцов назвал самые популярные операции по изменению внешности среди молодежи. По его словам, выросла популярность ринопластики, удаления комков Биша, липосакции и маммопластики.