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12:18, 27 декабря 2022Ценности

Тренер поделилась мнением об отказе от диеты и спорта на время праздников

Фитнес-тренер Эмма Эйпелл порекомендовала отдохнуть от спорта во время праздников

Фото: unsplash

Фитнес-тренер Эмма Эйпелл, известная в соцсетях под никнеймом Live Well with Apell, поделилась своим мнением об отказе от диеты и физической нагрузки на время рождественских праздников. Соответсвующий пост появился в ее личном Instagram-аккаунте, который насчитывает более 60 тысяч подписчиков (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам эксперта, временные нарушения в спортивном режиме не оказывают вредного действия на организм. «Я не хочу, чтобы вы чувствовали давление из-за тренировок и питания. Все, что вам нужно, — это расслабиться и насладиться праздниками, чтобы о них остались приятные воспоминания», — высказалась она.

В этот период Эйпелл порекомендовала читателям дать отдохнуть своему телу и полакомиться любимыми блюдами. «И нет, несколько дней переедания и отказа от тренировок никак не повлияют на ваш прогресс. Если вас одолевает чувство вины за то, что вы получаете удовольствие на каникулах, просто оставьте эти мысли. Во всем должен быть баланс», — заключила спортсменка.

Ранее в декабре тренер направления групповых программ сети фитнес-клубов XFIT Анастасия Юркова назвала россиянам простые способы похудеть к Новому году. В частности, она посоветовала наладить питьевой режим. Так, если в организме часто задерживается жидкость, то необходимо раз в неделю посещать сауну или делать лимфодренажный массаж.

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Карина Черных
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