Южная Корея вложит в сериалы миллионы долларов после успеха «Игры в кальмара»

Южная Корея увеличит финансирование сериалов после успеха «Игры в кальмара» на Netflix

Южная Корея увеличит финансирование сериалов после успеха шоу «Игра в кальмара» на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

В министерстве культуры, спорта и туризма страны рассказали, что в 2023 году Сеул вложит 30 миллионов долларов (39 миллиардов вон) в 18 проектов. В марте следующего года правительство также введет систему, позволяющую стриминговым сервисам устанавливать возрастные рейтинги для своего контента. Отмечается, что это поможет им оперативно реагировать на быстро меняющуюся медиасреду.

«Корейский культурный контент стал новым лидером в экспорте страны. Мы разработали конкретные стратегии, чтобы в ближайшие пять лет вещательный контент изменил правила игры на экспортном рынке, воспользовавшись возможностями и преодолев кризисные факторы», — заявил вице-министр культуры Чон Бен Гын.

В 2021 году южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров.