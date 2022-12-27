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10:35, 27 декабря 2022Культура

Участнику Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии

Участнику группы Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии

Фото: Gonzales Photo / Legion-media

Американскому музыканту и барабанщику группы Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает NME.

О заболевании сообщила мать артиста 25 декабря. «Пожалуйста, пошлите исцеляющие вибрации моему сыну, который борется с раком четвертой стадии. Он такой сильный и такой храбрый», — сказала она.

Коллега Грина, диджей Марко Коллинз отметил, что артист вынужден был отказаться от поездки в концертный тур вместе с Modest Mouse, так как начал проходить курс химиотерапии. Музыкальный коллектив отменил запланированные концерты в связи с заболеванием барабанщика.

Джеремайа Грин основал группу в 1993 году совместно с фронтменом Айзеком Броком и басистом Эриком Джуди.

В середине декабря стало известно, что у бас-гитариста и бэк-вокалиста американской группы Rage Against the Machine Тима Коммерфорда обнаружили рак предстательной железы.

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Анастасия Астахова
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