Участнику Rage Against the Machine Коммерфорду диагностировали рак простаты

Басисту группы Rage Against the Machine Тиму Коммерфорду диагностировали рак простаты

У бас-гитариста и бэк-вокалиста американской группы Rage Against the Machine Тима Коммерфорда обнаружили рак предстательной железы. Об этом сообщает People.

Музыкант поведал, что уже приступил к лечению заболевания и перенес операцию по удалению простаты, прежде чем отправиться в концертный тур вместе с музыкальным коллективом. Коммерфорд добавил, что не хотел публично заявлять о выявленном диагнозе.

«Рак простаты — это очень, очень, очень тяжелое заболевание, потому что оно связано с вашей сексуальностью», — отметил басист группы Rage Against the Machine.

В конце ноября стало известно, что у австралийской актрисы Кейт Келти, известной по роли Мишель Скалли в сериале «Соседи», диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Артистке придется проходить химиотерапию каждые три недели до конца ее жизни.