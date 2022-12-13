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10:23, 13 декабря 2022Культура

Участнику Rage Against the Machine Коммерфорду диагностировали рак простаты

Басисту группы Rage Against the Machine Тиму Коммерфорду диагностировали рак простаты

Фото: Globallookpress.com

У бас-гитариста и бэк-вокалиста американской группы Rage Against the Machine Тима Коммерфорда обнаружили рак предстательной железы. Об этом сообщает People.

Музыкант поведал, что уже приступил к лечению заболевания и перенес операцию по удалению простаты, прежде чем отправиться в концертный тур вместе с музыкальным коллективом. Коммерфорд добавил, что не хотел публично заявлять о выявленном диагнозе.

«Рак простаты — это очень, очень, очень тяжелое заболевание, потому что оно связано с вашей сексуальностью», — отметил басист группы Rage Against the Machine.

В конце ноября стало известно, что у австралийской актрисы Кейт Келти, известной по роли Мишель Скалли в сериале «Соседи», диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Артистке придется проходить химиотерапию каждые три недели до конца ее жизни.

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Анастасия Астахова
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