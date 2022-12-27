В генконсульстве отреагировали на задержание россиян в Мумбаи

Генконсульство России заявило о готовности оказать помощь задержанным в Мумбаи россиянам

Генконсульство России в Мумбаи знает о задержании двоих россиян в этом городе и готово оказать им помощь. Об этом представители учреждения завили в беседе с РИА Новости.

В генконсульстве заверили, что держат этот вопрос на контроле. «Готовы оказать максимальное содействие в пределах полномочий. Обратили внимание правоохранительных органов на необходимость предоставления им адвоката», — отреагировали в учреждении.

Там также отметили, что россиянам в ближайшее время должны предоставить представителя защиты.

Ранее издание Times Now со ссылкой на полицию Мумбаи сообщило, что в индийском городе были задержаны и арестованы двое россиян. Они проникли на территорию небоскреба Imperial Twin Tower. Отмечается, что россияне собирались снять ролик, в котором они спускаются с внешней стороны здания высотой в 60 этажей.

Задержанными оказались 25-летний Максим Щербаков и 33-летний Роман Прошин. Они обвиняются в преступном сговоре и незаконном проникновении в жилище. По соответствующим статьям уголовного кодекса Индии им может грозить до семи лет лишения свободы и штраф.