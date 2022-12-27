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21:45, 27 декабря 2022Экономика

Иностранные лицензии на недра переоформили на юрлица из России

Минприроды: все лицензии иностранных компаний на недра переоформлены на юрлица из России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на отечественные юридические лица. Об этом ТАСС рассказали в Минприроды России.

Как сообщили в министерстве, изменения в законе «О недрах» исключают иностранные компании из сферы недропользования. В итоге чтобы избежать аннулирования лицензии, все недропользователи должны были переоформить их на российские юридические лица.

Отмечается, что речь идет о 49 лицензиях на углеводородное сырье и подземные воды. По информации ведомства, под переоформление попали 25 лицензий.

Ранее Минприроды России призвало граждан не дарить живых кроликов, которые являются символом 2023 года, на Новый год, и напомнило об ответственности за жестокое обращение с животными. Там добавили, что кролик — это не игрушка на новогодние праздники, поэтому к приобретению следует относиться осознанно.

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Юлия Мискевич
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