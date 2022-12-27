Иностранные лицензии на недра переоформили на юрлица из России

Минприроды: все лицензии иностранных компаний на недра переоформлены на юрлица из России

Все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на отечественные юридические лица. Об этом ТАСС рассказали в Минприроды России.

Как сообщили в министерстве, изменения в законе «О недрах» исключают иностранные компании из сферы недропользования. В итоге чтобы избежать аннулирования лицензии, все недропользователи должны были переоформить их на российские юридические лица.

Отмечается, что речь идет о 49 лицензиях на углеводородное сырье и подземные воды. По информации ведомства, под переоформление попали 25 лицензий.

Ранее Минприроды России призвало граждан не дарить живых кроликов, которые являются символом 2023 года, на Новый год, и напомнило об ответственности за жестокое обращение с животными. Там добавили, что кролик — это не игрушка на новогодние праздники, поэтому к приобретению следует относиться осознанно.