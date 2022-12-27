Энергетический кризис в Европе ослабнет из-за погоды

Bloomberg: аномально теплая погода в Европе снизит нагрузку на местную энергосистему

В течение первой недели января синоптики ожидают резкое потепление в Европе, в связи с чем энергетический кризис в регионе может ослабнуть, пишет Bloomberg.

По данным Maxar Technologies, в канун Нового года температура воздуха во Франкфурте составит около 16 градусов, что более чем на 10 градусов выше среднего значения за 30 лет. На выходных на шесть градусов выше нормы поднимется температура в Хельсинки, а температура в Марселе достигнет 17,5 градуса. Агентство ожидает, что теплая погода в регионе снизит нагрузку на европейские энергосистемы, которые были сильно перегружены с приходом холодов в начале декабря.

Смягчить энергетический кризис также поможет ветреная погода в Западной Европе — благодаря этому увеличится выработка энергии ветряными электростанциями. Синоптики ожидают, что 28 декабря объемы ветрогенерации достигнут рекорда в Германии. В преддверии Нового года мягкая и ветреная погода ожидается также в Великобритании.

На этом фоне цены на газ в регионе падали ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 13 июня. На момент написания материала газовые фьючерсы с поставкой в январе торговались на уровне 918 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость топлива продолжает снижаться несмотря на существенное сокращение поставок из России. На данный момент цены на газ уже ниже, чем год назад в те же сроки. В конце декабря 2021 года газ торговался по цене примерно 1000 долларов за тысячу кубометров.