Цены на газ в Европе упали до минимума за полгода

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $900 за тысячу кубометров впервые за полгода

В первой половине дня во вторник, 27 декабря, цены на газ в Европе падали ниже 900 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 13 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 896 долларов за тысячу кубометров, по состоянию на 13:00 по московскому времени она скорректировалась до 921 доллара.

Несмотря на существенное сокращение поставок из России стоимость топлива уже ниже, чем год назад в те же сроки. В конце декабря 2021 года газ торговался в районе 1000 долларов за тысячу кубометров.

На цены давит рекордно высокий за последние годы объем запасов в подземных хранилищах (ПХГ), а также теплая погода. По состоянию на 25 декабря ПХГ были заполнены на 83,1 процента, причем в отдельные дни уровень даже повышался, то есть закачка превосходила уровень потребления. Оказывает влияние и ветренная погода, которая существенно повысила выработку энергии за счет ветрогенерации.