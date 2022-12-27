Япония решила нарастить поставки сжиженного газа из одной страны

Kyodo: японские компании подписали с Оманом соглашение о поставках 2,35 млн тонн СПГ в год

Японские торговые компании Mitsui и Itochu, а также энергетическая компания JERA договорились с правительством Омана об импорте около 2,35 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.

Компании подписали соглашение о поставках в течение 10 лет. Закупать топливо у Омана Япония начнет с 2025 года. В настоящее время страна импортирует из Омана около 1,9 миллиона тонн СПГ или примерно 2,6 процента от общего объема поставок данного вида топлива.

Нарастить импорт решила также нефтегазовая компания Inpex — она объявила о подписании 20-летнего соглашения с американской Venture Global LNG о поставках одного миллиона тонн сжиженного газа в год из США.

Япония стремится диферсифицировать поставки после отказа от закупок российского СПГ на спотовом рынке, то есть вне долгосрочных контрактов. Страна приняла соответствующее решение из-за проблем с поставками и усиливающейся конкуренции за газ на фоне начала военных действий на Украине. Для повышения энергетической безопасности государство приготовилось создать собственный стратегический резерв сжиженного природного газа.