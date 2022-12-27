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12:02, 27 декабря 2022Путешествия

За рубежом начали летать на самолетах российских авиакомпаний

«Известия»: зарубежные перевозчики начали летать на самолетах российских авиакомпаний

Фото: Federico Gambarini / DPA / Globallookpress.com

Часть готовившихся к поставке российским авиакомпаниям в 2022 году самолетов из-за внесенных санкционных мер отошла зарубежным перевозчикам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Так, по информации издания, на двух самолетах Smartavia (Airbus 320neo и Boeing B737-700), которые на момент введения санкций оказались на ТО в заграничных аэропортах, в июле начал летать исландский лоукостер Play. В октябре эти же пассажирские лайнеры перешли национальному перевозчику Багамских островов Bahamasair. Кроме того, один Airbus 320neo, планировавшийся к поставке в Smartavia в 2022 году, с сентября перешел в парк ирландской Aer Lingus.

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Еще два Airbus A350, законтрактованных другой крупной российской авиакомпанией, достались Turkish Airlines. По данным сервиса Flightradar24, осуществлять полеты в маршрутной сетке турецкого перевозчика они начали в июле 2022 года. Более того, в конце ноября-начале декабря подразделение компании по техобслуживанию и ремонту лайнеров, Turkish Technic, перекрасила один из них в цвета собственного бренда.

Отмечается, что в общей сложности российские авиакомпании потеряли за рубежом в 2022 году 85 самолетов, 75 из которых пассажирские.

Ранее в октябре сообщалось, что российские авиаперевозчики расширили собственные авиапарки за счет импортных самолетов. Отечественные авиакомпании сняли с регистрации на Бермудах 87 импортных воздушных судов, что вдвое больше, чем было выведено в марте 2022 года.

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Фариза Бацазова
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