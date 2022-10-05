Стало известно о расширении российского авиапарка за счет импортных самолетов

«Известия»: российские авиакомпании вывели из реестра Бермуд 87 импортных самолетов

Российские авиаперевозчики к началу сентября расширили собственные авиапарки за счет импортных самолетов, выведя из реестра Бермуд более 80 лайнеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса в адрес перевозчиков и данные собственных источников в лизинговых компаниях.

Как стало известно, отечественные авиакомпании сняли с регистрации на Бермудах 87 импортных воздушных судов, что вдвое больше, чем было выведено в марте 2022 года. По информации издания, авиаперевозчик «Россия» дерегистрировал пять самолетов Boeing, у компании Utair из реестра были выведены еще 27 лайнеров производителя Boeing, у «Аэрофлота» — 17 судов Boeing 777, Airbus A320 и А330.

Перевозчик Red Wings снял с учета три Boeing 777, «Ямал» — три Airbus A321, NordStar — один Boeing, «Газпромавиа» — один Boeing, Azur Air — два Boeing. Также из реестра выведены семь самолетов «ЮВТ Аэро», еще шесть Boeing 737-8 S7 Airlines и компанией «Русджет» — три лайнера.

Отмечается, что дерегистрированные воздушные суда составляют 12 процентов от всего иностранного авиапарка России, в который входит 738 самолетов (согласно программе развития авиации до 2030 года).

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