Правительство проверит расходы на спецоперацию

Премьер Мишустин заявил, что правительство займется проверкой расходов на нужды СВО

Правительство России займется проверкой расходов на нужды специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.

Мишустин уточнил, что в первую очередь запланированы проверки расходов на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. «В перспективе проверим и остальные направления расходов в ходе СВО», — добавил глава кабмина.

Он также напомнил о других принятых экономических мерах в связи со спецоперацией. В частности, российские регионы получили право закупать и передавать армии товары двойного назначения (беспилотники, походное снаряжение, лекарства, и другие), а государственные ведомства и юрлица могут приобретать для обеспечения военных продукцию у единственных поставщиков.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья безвозмездно передавать земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, подписав соответствующий документ.