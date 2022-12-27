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19:36, 27 декабря 2022Забота о себе

Роспотребнадзор назвал безопасные составляющие детского сладкого подарка

В Роспотребнадзоре посоветовали положить в новогодние сладкие подарки зефир и пастилу

Фото: Shutterstock

Зефир и пастилу посоветовала положить в детские новогодние сладкие подарки начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. В материале на сайте ведомства эксперт назвала безопасные составляющие таких подарков.

По словам Раевой, сладкие подарки родителям лучше собрать самостоятельно, а не покупать, особенно в местах несанкционированной торговли, в частности на улице с рук. Самыми безопасными составляющими сладких подарков в Роспотребнадзоре считают зефир и пастилу, поскольку в составе этих сладостей присутствуют яичные белки и пюре фруктов.

Добросовестный производитель, добавила эксперт, должен на упаковке приводить информацию о возможных аллергенах в сладком подарке. «Если в составе есть аллергены — например, ядра абрикосовой косточки, арахис, кофе, острые специи, алкоголь — производитель должен обязательно информировать об этом на этикетке», — уточнила она.

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Леденцы, уточнила эксперт, лучше не давать детям, поскольку их легко случайно проглотить целиком и подавиться. Кроме того, добавила Раева, ребенку можно съедать в день только 20-50 граммов любых сладостей. «К сожалению, у нас в стране много малышей имеют избыточную массу тела. Среди школьников — каждый пятый. Поэтому давать детям бесконтрольно есть сладости — недопустимо», — заключила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору рыбы для новогодних торжеств. По ее словам, красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной.

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Александра Лисица
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