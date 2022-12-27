Россиянам раскрыли способ узнать о слежке работодателем за компьютером

Эксперт ИБ Магомедов назвал законной слежку за рабочей техникой россиян

Более 70 процентов российских работодателей используют программные средства удаленного мониторинга для слежки за своими сотрудниками. При этом около половины из них устанавливают специальное программное обеспечения для мониторинга офисных компьютеров. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Эти действия вполне законны: работодатель имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника в целях контроля количества и качества выполняемой работы. При этом контроль должен ограничиваться рабочими местами. То есть, если сотрудник исполняет свои функции на компьютерной и иной технике, предоставленной работодателем, то она может быть использована исключительно в служебных целях. Соответственно, на эту технику могут устанавливаться любые программы слежения», — объяснил Магомедов.

Он добавил, что ответственный работодатель вносит соответствующие пункты о применении средств слежения за рабочими процессами во внутренние документы, распорядки, трудовые договоры сотрудников с целью снижения рисков компрометации конфиденциальной информации.

В данном случае отсутствует факт нарушений права на неприкосновенность частной жизни: на рабочем месте и за рабочей техникой априори не может быть никаких личных переписок, просмотра персональных страниц в соцсетях и так далее. Обычно работодатели лояльно относятся к таким перерывам во время рабочего дня. Однако руководитель имеет полное право потребовать от вас прекратить такого рода деятельность, тем более, если она потенциально может раскрыть коммерческую тайну компании Шамиль Магомедов специалист по кибербезопасности

В случаях, когда работодатель не оповещает сотрудников об установленной программе мониторинга, можно попробовать обнаружить ее самостоятельно. Магомедов объяснил, что в операционной системе Windows для этого нужно открыть «Диспетчер» и перейти на вкладку «Процессы».

«Проверьте, работает ли какое-либо известное программное обеспечение для мониторинга сотрудников — их названия легко найти в Сети — в фоновом режиме. Для MacBook нужно перейти в "Утилиты" и запустить "Монитор активности". Если вы обнаружили программу мониторинга на рабочем компьютере или планшете, настоятельно не рекомендую пытаться удалить её. Системный администратор сразу заметить вашу активность и сообщит о ней руководству», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что изображения, снятые на камеру роботов-пылесосов iRobot, оказались в соцсетях. Об этом рассказали в исследовании издания MIT Technology Review. Авторы медиа обратили внимание на фотографии неизвестных людей в домашней обстановке, появившиеся в соцсетях еще в 2020 году. По словам специалистов, снимки были сделаны роботами-пылесосами iRobot, оснащенными камерами. В связи с этим специалисты обвинили бытовые гаджеты в слежке за своими хозяевами.