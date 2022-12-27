Франция передаст Польше два спутника наблюдения

Министр обороны Франции Лекорню: Париж передаст Варшаве два спутника наблюдения

Варшава подписала с Парижем соглашение о приобретении двух спутников наблюдения, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Лекорню отметил, что этот контракт демонстрирует доверие польской стороны к французским технологиям и промышленности.

По его словам, договор является доказательством «глубоких связей, объединяющих Францию и Польшу в области обороны». Он также добавил, что контрактом предусматривается создание во Франции 500 дополнительных рабочих мест в течение пяти лет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поставила Украине новые вооружения, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Он добавил, что обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, которые Париж намерен отправить в начале 2023-го, с Лекорню.