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21:44, 27 декабря 2022Мир

Франция передаст Польше два спутника наблюдения

Министр обороны Франции Лекорню: Париж передаст Варшаве два спутника наблюдения
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Варшава подписала с Парижем соглашение о приобретении двух спутников наблюдения, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Лекорню отметил, что этот контракт демонстрирует доверие польской стороны к французским технологиям и промышленности.

По его словам, договор является доказательством «глубоких связей, объединяющих Францию и Польшу в области обороны». Он также добавил, что контрактом предусматривается создание во Франции 500 дополнительных рабочих мест в течение пяти лет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поставила Украине новые вооружения, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Он добавил, что обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, которые Париж намерен отправить в начале 2023-го, с Лекорню.

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Марина Совина
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