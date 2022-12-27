В поддержку нового сингла «Тима ищет свет» вышел бот для желающих исповедоваться

Музыкант «Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность»

Продюсер и сонграйтер Тимофей Якимов, выступающий под псевдонимом «Тима ищет свет», выпустил сингл «Честность». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что песня построена на контрасте: расслабленная босанова с гитарой оттеняются характерной лирикой музыканта с витиеватыми метафорами. Релиз песни сопровождался запуском Telegram-бота по имени Антон, который предлагал пользователям исповедоваться в своем сокровенном грехе и почитать исповеди других.

Первую волну популярности музыкант получил после выхода лонгплея «Бойня», задуманного как театральная постановка. А закрепил следующим альбомом — «Зеркало». Выход релиза поддержала креативная промокампания: на улицах Москвы и Петербурга появился фоторобот с заштрихованными глазами и фразой о пропаже человека.