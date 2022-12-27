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16:07, 27 декабря 2022Экономика

Россия стала главным поставщиком нефти в Турцию

Россия стала главным поставщиком нефти в Турцию в октябре

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россия в октябре стала главным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию. Объем экспорта составил 2,174 миллиона тонн, пишет ТАСС со ссылкой на управление по контролю и регулированию энергетического рынка страны.

За Россией идет Ирак (860 тысяч тонн) и Казахстан (226 567 тонн). В целом импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в октябре упал на 0,04 процента в годовом выражении, до 4 203 519 тонн. Импорт нефти-сырца сократился на 0,3 процента, дизельного топлива — на 17,5 процента. Продажи нефтепродуктов в Турции за октябрь сократились на 8,7 процента, до 2 652 239 тонн.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции обнаружено крупное месторождения нефти с запасами 150 миллионов баррелей. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году», — отметил он. По словам Эрдогана, стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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