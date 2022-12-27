Силовые структуры
Российские школьники до смерти избили мужчину на лестнице у подвала дома
В Твери двое 15-летних подростков до смерти избили мужчину на лестнице у подвала
В Твери двое 15-летних подростков убили мужчину около дома. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, девятиклассники избили потерпевшего на лестнице у входа в подвал на Ржевской улице, нанеся смертельные травмы.
Тела обнаружили местные жители. Они и вызвали полицейских. Отмечается, что один из фигурантов состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Однако оба школьника не были судимы ранее.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемые признали вину.
Ранее стало известно, что российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом.