Российские школьники до смерти избили мужчину на лестнице у подвала дома

В Твери двое 15-летних подростков до смерти избили мужчину на лестнице у подвала

В Твери двое 15-летних подростков убили мужчину около дома. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девятиклассники избили потерпевшего на лестнице у входа в подвал на Ржевской улице, нанеся смертельные травмы.

Тела обнаружили местные жители. Они и вызвали полицейских. Отмечается, что один из фигурантов состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Однако оба школьника не были судимы ранее.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемые признали вину.

Ранее стало известно, что российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом.