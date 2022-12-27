Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 27 декабря 2022Силовые структуры

Российские школьники до смерти избили мужчину на лестнице у подвала дома

В Твери двое 15-летних подростков до смерти избили мужчину на лестнице у подвала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Твери двое 15-летних подростков убили мужчину около дома. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девятиклассники избили потерпевшего на лестнице у входа в подвал на Ржевской улице, нанеся смертельные травмы.

Тела обнаружили местные жители. Они и вызвали полицейских. Отмечается, что один из фигурантов состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Однако оба школьника не были судимы ранее.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемые признали вину.

Ранее стало известно, что российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек
Сирия разрешила российским самолетам пролетать через свое небо
Названы самые популярные у российских пиратов фильмы
В Киево-Печерской лавре попросили Зеленского оставить УПЦ два храма
Умер актер сериала «Корона» Стефен Грейф
Появились подробности подготовки саудовского клуба к трансферу Роналду
Российские школьники до смерти избили мужчину на лестнице у подвала дома
Участник расстрела пленных бойцов ВС РФ получил посттравматическое расстройство
Россия впервые за несколько десятилетий испытала дизельные подлодки в Арктике
В Подмосковье подорожали загородные дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.