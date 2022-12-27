Число погибших от последствий снежной бури в США снова возросло

Число погибших из-за снежной бури в разных штатах США возросло до 63 человек

Число погибших из-за снежной бури в разных штатах США возросло до 63 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в городе Буффало, штат Нью-Йорк, и его окрестностях — 33 человека. Случаи гибели людей в результате стихии зафиксированы еще в 11 штатах.

По данным телеканала, число жертв на западе штата Нью-Йорк может возрасти, так как там все еще продолжается сильный снегопад.

Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Местная полиция ссылается на «зимний шторм».

