Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 27 декабря 2022Мир

Число погибших от последствий снежной бури в США снова возросло

Число погибших из-за снежной бури в разных штатах США возросло до 63 человек

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Число погибших из-за снежной бури в разных штатах США возросло до 63 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в городе Буффало, штат Нью-Йорк, и его окрестностях — 33 человека. Случаи гибели людей в результате стихии зафиксированы еще в 11 штатах.

По данным телеканала, число жертв на западе штата Нью-Йорк может возрасти, так как там все еще продолжается сильный снегопад.

Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Местная полиция ссылается на «зимний шторм».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
В российском городе загорелся ангар на территории торгового комплекса
Число погибших от последствий снежной бури в США снова возросло
Российский чемпион Bellator снялся с поединка
Раскрыты подробности о ходе боев под Артемовском
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Раскрыто наказание для задушившей трех своих детей «из-за бесов» россиянки
Россияне высказали свое отношение к фейерверкам в новогоднюю ночь
Иностранные лицензии на недра переоформили на юрлица из России
Франция передаст Польше два спутника наблюдения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.