Влиянию стран Запада на мировую экономику предрекли ослабление

Экономист Григорьев: ослабление роли доллара и евро сократит влияние экономик Запада

Постепенное снижение влияния стран Запада на положение дел в мировой экономике неизбежно, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины, которые к этому привели, а также последствия такого развития событий.

Один из важнейших факторов влияния Запада на мировые экономические процессы — это востребованность доллара и евро, отмечает экономист.

«Доля доллара в мировой валютной системе снижается уже давно, это будет продолжаться. Это связано с тем, что Запад устроил в марте по отношению к России, а именно блокировку резервов и имущества бизнесменов. Страны, которые смотрят на это со стороны, не могут не думать, что если средь бела дня отняли деньги у самой большой страны и к тому же ядерной державы, то что же будет с нами? Это будет способствовать дальнейшему снижению использования долларов и евро другими странами», — сказал Владимир Григорьев.

При этом сокращение влияния западных стран не будет стремительным, убежден специалист. По мнению Григорьева, все будет зависеть в том числе и от развития событий на территории Украины.

«Сейчас очень сложно судить о скорости этого процесса. Возможности Запада высоки, поскольку доллар и евро относятся к ключевым мировым валютам, а без них сложно представить современную финансовую систему. Более того, часть стран, которая не испытывает никакой симпатии ни к США, ни к ЕС пользуются этими валютами», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что страны Запада столкнутся с серьезным сокращением возможностей «рулить» в мировой экономике, им придется договариваться с другими государствами.