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15:09, 27 декабря 2022Бывший СССР

В ВСУ пожалели о захвате российской техники

WP: ВСУ не могут починить и использовать захваченную у российских войск технику

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут починить и использовать захваченную и выведенную из строя технику российских войск из-за отсутствия запчастей. О том, как украинские ремонтники пожалели о захвате трофеев, рассказали корреспонденты газеты The Washington Post (WP).

«Вместо того, чтобы воевать [с российскими войсками], мы сидим в ангарах», — описал тщетные попытки ремонта техники командир одного из ремонтных батальонов ВСУ по имени Руслан. Он отметил, что поиск необходимых деталей представляет собой слишком сложную задачу, поэтому он не согласен с выводами командования о важности использования и введения в строй захваченной техники.

Командир рембата добавил, что российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины значительно мешают проведению ремонта из-за перебоев с электричеством, которого не хватает для использования инструментов. «Русские наносят [ракетные] удары не просто так», — резюмировал Руслан.

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В свою очередь представитель пресс-службы 14-й бригады ВСУ рассказал журналистам WP, что подавляющее большинство захваченной техники просто стоит в ангарах. Он также пошутил, что «необходимость копить ценное имущество несмотря ни на что» является частью украинского менталитета.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что подготовка бойцов ВСУ в Великобритании оказалась менее жесткой, чем на родине. Военнопленный также отметил, что командование ВСУ не давало конкретных целей, кроме как «стоять и обороняться» на заданном направлении.

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Алевтина Запольская
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