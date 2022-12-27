В США больницы для бедных предпочли лечить богачей и получать льготы

WSJ: больницы в США отказываются от помощи бедным, но продолжают получать льготы

Некоторые крупные некоммерческие больницы в США, призванные предоставлять бесплатную медпомощь малоимущим, переезжают из бедных районов в более обеспеченные, фактически отказывая людям в помощи, но продолжают получать налоговые льготы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

При этом некоммерческие больницы не платят федеральный подоходный налог, а также налоги штата или местные налоги на имущество. Они могут получить льготы, но взамен должны отчитаться перед Налоговым управлением США (IRS), что их деятельность «приносит пользу обществу». Как заявил собеседник WSJ из университета Джона Хопкинса, ежегодный объем получаемых налоговых льгот составил 8,8 миллиарда долларов. При этом фактически больницы предпочитают лечить богачей.

Кроме того, больницы избегают своих прямых обязанностей — помощи бедным. Так, согласно проведенному газетой анализу почти 470 транзакций, эти организации просто избегают сообществ, где большому числу малоимущих может понадобиться помощь. Многие больницы просто закрывались, переезжая из бедных районов в более богатые. Речь идет, в частности, о таких сетях, как CommonSpirit Health, Ascension и Bon Secours Mercy Health. Они закрыли более половины своих отделений, расположенных в районах с более высоким уровнем бедности.

В то же время сеть Mercy, расположенная в Сент-Луисе (штат Миссури), открыла 56 процентов новых больниц в районах с более низким уровнем бедности. Представитель Mercy в разговоре с журналистами заявила, что «система стремится заботиться о как можно большем количестве пациентов и учитывает загруженность больниц и целесообразность расходования денег», потраченных на больницы.