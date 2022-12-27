На Украине уволили спецпредставителя по Приднестровью

Президент Украины Зеленский уволил спецпредставителя по Приднестровью Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил спецпредставителя республики по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Другим своим указом Зеленский назначил Клименко послом Украины в Аргентине. Уточняется, что при этом украинский лидер не определил нового человека на должность спецпредставителя по урегулированию в Приднестровье.

Ранее в МИД Украины прокомментировали назначение психолога-сексолога Олеси Илащук на должность посла республики в Болгарии. В ведомстве указали на то, что она имеет диплом регионоведа и обладает квалификацией специалиста по международным отношениям, а ее кандидатуру на пост одобрило болгарское правительство.