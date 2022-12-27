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11:38, 27 декабря 2022Бывший СССР

В МИД Украины прокомментировали назначение сексолога послом в Болгарии

МИД Украины: новый посол в Болгарии Олеся Илащук является дипломированным регионоведом
Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины. Фото: Стрингер / РИА Новости

В МИД Украины прокомментировали назначение на должность посла в Болгарии психолога-сексолога Олеси Илащук. Соответствующая публикация появилась на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что Илащук имеет диплом регионоведа, который она получила на кафедре международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. В ведомстве уточнили, что она обладает квалификацией специалиста по международным отношениям и переводчицы и свободно владеет английским языком.

В министерстве отметили, что ее кандидатуру на должность дипломатического представителя одобрило правительство Болгарии. При этом в МИД подчеркнули, что назначение на соответствующие посты некадровых дипломатов является «обычной международной практикой».

«На Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не по интерпретациям и оскорблениям, и следует судить о работе посла за границей», — добавили в ведомстве.

Указ о назначении Илащук дипломатическим представителем Украины в Болгарии подписал президент республики Владимир Зеленский. Как сообщали в украинских СМИ, она является членом Европейской ассоциации психологов-сексологов и ранее соответствующим образом позиционировала себя в соцсетях.

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Алевтина Запольская
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