Британцы в попытке избежать транспортного коллапса создадут новый

Daily Mail: забастовки на железной дороге привели к предновогоднему транспортному коллапсу

Британское правительство в попытке решить вопрос с забастовками профсоюзов работников железной дороги из-за низкой зарплаты создали поводы для стачек, их действия привели к новому транспортному предновогоднему коллапсу. О том, как британцы сталкиваются с массовыми задержками поездов и мощными автомобильными пробками, пишет Daily Mail.

Ассоциация наемных работников транспорта, работающих в компаниях Great Western Railway и West Midlands Trains, проводит первую 24-часовую забастовку из-за споров об индексации заработных плат в новом году. Организационный директор ассоциации Надин Рэй сообщила, что британские власти попытались вмешаться в переговорный процесс компаний и работников, заявив о неприемлемости увеличения транспортных субсидий.

«Правительство обязано обеспечить такие условия, чтобы работодатели могли свободно вести переговоры и заключать сделки, приемлемые для наших членов. Мы действительно этого хотим, ведь мы знаем, что задержки на транспорте расстраивают британцев», — рассказала Рэй. В противном случае профсоюзы намерены расширить сроки забастовок.

Ранее тысячи британских железнодорожников, входящих в профсоюзы компаний Network Rail Stansted Express, провели забастовку с 24 по 27 декабря. Руководство железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании переложило вину и ответственность за забастовки на правительство, которое «пропало без вести» после очередных переговоров с железнодорожниками.