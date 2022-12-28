Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы

Эколог Леванова: градусники и лампочки — самые опасные для экологии бытовые отходы

Нередко человек наносит вред окружающей среде, даже не зная о том, что делает что-то неправильно. В частности, это касается утилизации особенно вредных бытовых отходов, таких как градусники, лампочки, лекарства. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«К вредным бытовым отходам я бы отнесла в целом все опасные отходы. Для начала это все содержащее ртуть: градусники и люминесцентные лампочки. Также сюда относятся лекарства, электроника и лакокрасочные изделия. Помимо этого не стоит забывать и про бытовую химию», — перечислила эколог.

Она объяснила, что неэкологичные чистящие вещества попадают в канализацию и загрязняют воды.

Власти Новосибирской области приняли решение ликвидировать две крупные несанкционированные городские свалки. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.