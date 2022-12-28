Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:12, 28 декабря 2022Среда обитания

Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы

Эколог Леванова: градусники и лампочки — самые опасные для экологии бытовые отходы

Фото: Robert Wiedemann / Unsplash

Нередко человек наносит вред окружающей среде, даже не зная о том, что делает что-то неправильно. В частности, это касается утилизации особенно вредных бытовых отходов, таких как градусники, лампочки, лекарства. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«К вредным бытовым отходам я бы отнесла в целом все опасные отходы. Для начала это все содержащее ртуть: градусники и люминесцентные лампочки. Также сюда относятся лекарства, электроника и лакокрасочные изделия. Помимо этого не стоит забывать и про бытовую химию», — перечислила эколог.

Она объяснила, что неэкологичные чистящие вещества попадают в канализацию и загрязняют воды.

Власти Новосибирской области приняли решение ликвидировать две крупные несанкционированные городские свалки. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Цены на нефть перешли к падению
Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы
На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй
Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России
Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили
ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии готовивших теракт проукраинских боевиков
Непобежденный американский боксер-чемпион попал под арест
Цены на газ в Европе резко упали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.