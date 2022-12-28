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15:46, 28 декабря 2022Экономика

«Металлоинвест» Усманова отверг обвинения в подпольном хранении украинской руды

«Металлоинвест» опроверг заявление СБУ о подпольном хранении «украинской железной руды»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Компания «Металлоинвест», основанная предпринимателем Алишером Усмановым, опровергла недавнее заявление Службы безопасности Украины (СБУ), обвинившей компанию в хранении «украинской железной руды» на подпольных складах России в морских портах Украины и намерениях вывезти ее на территорию РФ. Официальный комментарий компании опубликован на ее сайте.

«Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ», — заверили в пресс-службе, отметив, что в реальности власти Украины арестовали железорудное сырье, произведенное в России предприятиями компании «Металлоинвест» для зарубежных партнеров.

Представители «Металлоинвеста» указали, что в феврале 2022 года Киев «заблокировал экспортную отправку этих грузов, которые следовали транзитом через территорию Украины по действующим контрактам, в частности, европейским потребителям». По их словам, речь идет о незаконном захвате властями Украины «старого коммерческого груза, предназначенного зарубежным покупателям».

В компании также акцентировали внимание на том факте, что Киев официально уведомил об аресте только сейчас, тогда как местонахождение груза было известно на протяжении почти года. Это обстоятельство списали на PR-задачи устроенной «акции».

Ранее СБУ сообщила в Telegram, что на территории нескольких портов Украины были якобы найдены «подпольные склады России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды».

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Варвара Кошечкина
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