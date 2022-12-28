Число репатриированных в Израиль евреев в этом году стало рекордным

YidInfo: в 2022 году в Израиль репатриировались рекордные за 23 года 70 тысяч евреев

С начала 2022 года в Израиль репатриировались около 70 тысяч евреев из 95 стран. Это рекордное число за 23 года, по сравнению с 2021-м оно выросло в 2,4 раза. Об этом пишет портал YidInfo.

Отмечается, что из России эмигрировало 37364 еврея, из Украины — 14680, из Северной Америки — 3500, Франции — 2049, Белоруссии — 1993, а из Эфиопии — 1498 человек.

По информации издания, в основном возраст евреев, переезжающих в Израиль, — 18–35 лет (27 процентов). Моложе 18 лет — 24 процента человек, в возрасте от 36 до 50 лет — 22 процента, от 51 до 64 лет — 14 процентов, 65 лет и старше — 13 процентов.

По израильскому законодательству, любой еврей, а также ребенок человека еврейского происхождения имеет право репатриироваться в Израиль.

Ранее европейский союз по безопасности внешних границ (Frontex) раскрыл число посетивших Европу за три квартала 2022 года россиян — с января по сентябрь в страны Евросоюза (ЕС) въехали 1,57 миллиона человек. Количество граждан России, въезжающих в ЕС с конца сентября, значительно увеличилось — только с 19 по 25 сентября европейские страны посетили 66 тысяч человек.