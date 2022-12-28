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10:29, 28 декабря 2022Экономика

В России высказались о дефиците красной икры

Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита красной икры мы не ждем

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России отказались ввести запрет на экспорт красной икры и рыбы. Дефицита не будет, заверил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит «Интерфакс».

«Дефицита икры мы точно никакого не ждем», — высказался он. При этом Шестаков не стал комментировать вопрос изменения цен на этот деликатес, отметив только, что «в целом цены никак не зависят от того, что происходит у рыбаков».

Как говорила аналитик по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская, цены на икру подскочили со второй половины октября, несмотря на отсутствие для этого экономических обоснований. Эксперт советовала россиянам покупать деликатесы заранее.

Результаты недавнего исследования ресурса «Чек индекс» показали, что в текущем году расходы россиян на популярные продукты для новогоднего стола резко увеличились — в первой половине декабря траты выросли в среднем на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В частности, на майонез, крабовые палочки, красную икру, мандарины — в первые недели 2022 года россияне потратили на 426 рублей больше, чем в прошлом году. В среднем расходы составили 3,5 тысячи рублей.

Как говорят в Минсельхозе, в начале 2023 года на российском продовольственном рынке сохранится стабильная ценовая ситуация. В министерстве указывали, что по ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и другие виды продукции, отпускные цены в настоящее время ниже уровня прошлого года.

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Платон Щукин
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