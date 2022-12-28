Власти предложили запертой дома из-за снега россиянке лазать через забор

В Приморье власти сказали лазать через забор россиянке, неделю запертой дома из-за сугроба

Власти поселка Кавалерово в Приморском крае предложили пожилой россиянке, которая неделю была заперта дома из-за сугробов, перелезать через забор. Об этом сообщает «Народный фронт — Приморье» в своем Telegram-канале.

По сообщению общественников, в поселке не чистили снег, из-за чего калитка дома женщины перестала открываться, и та неделю не могла попасть ни в магазин, ни в аптеку.

«Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же, как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена», — рассказали в «Народном фронте».

Лишь после того, как на ситуацию обратили внимание общественники, администрация поселка направила к дому пожилой россиянки трактор, и недельное заточение женщины кончилось.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега. В частности, в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток выпало 110 миллиметров снега — это почти в 6,5 раза выше нормы.