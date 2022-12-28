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14:49, 28 декабря 2022Силовые структуры

Стала известна причина расстрела семьи из восьми человек в донецкой Макеевке

«Mash на Донбассе»: cемью из восьми человек в Макеевке расстреляли ради 15 тысяч рублей

Кадр: видео Telegranm-канал «Mash на Донбассе»

Стала известна причина расстрела семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, всего было трое соучастников преступления. Наводку дала работница семьи, которая помогала им по хозяйству. Она рассказала, что ее брат задолжал неизвестному 15 тысяч рублей и именно из-за этого они решились на убийство.

Должник с товарищем выпили и пришли к дому потерпевших. Они планировали взорвать жилище гранатой, но позже передумали и выбрали автомат. Расстрелял всех брат работницы, а следом зашли остальные подельники. Женщина забрала телефон и 1,5 тысячи рублей, ее брат — куртку с деньгами. Кроме того, фигуранты взяли приставку для игр и уехали на угнанном автомобиле. Позже им пришлось оставить автомобиль и приставку. Суммарно они забрали 56 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке. Трое фигурантов — жители Калининского микрорайона. Они совершили убийство ради того, чтобы похитить автомобиль Skoda и ценное имущество. По статье об убийстве двух и более человек им может грозить пожизненный срок.

О преступлении стало известно накануне ночью. Вооруженные автоматами мужчины ворвались в дом и расстреляли семью. Самому младшему из погибших был один год. Известно, что своих жертв преступники добивали выстрелами в голову.

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Екатерина Власова
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