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06:53, 28 декабря 2022Бывший СССР

После смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ возбудили дело

СГБ Узбекистана завела уголовное дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ из Индии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело заведено в отношении должностных лиц компании-импортера ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств». Фигуранты помещены в следственный изолятор СГБ республики. Их обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане умерли 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ «Док-1 Макс». Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Марина Совина
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