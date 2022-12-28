После смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ возбудили дело

СГБ Узбекистана завела уголовное дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ из Индии

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело заведено в отношении должностных лиц компании-импортера ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств». Фигуранты помещены в следственный изолятор СГБ республики. Их обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане умерли 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ «Док-1 Макс». Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.