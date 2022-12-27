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23:15, 27 декабря 2022Бывший СССР

18 детей умерли от сиропа против ОРВИ

СГБ Узбекистана возбудила уголовное дело из-за смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о препарате «Док-1 Макс», импортированном ООО Quramax Medical. Дело возбуждено в отношении должностных лиц компании-импортера, а также ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств», они помещены в следственный изолятор СГБ.

Подозреваемых обвиняют по статье уголовного кодекса о производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также нарушении порядка реализации лекарств или медицинских изделий. Фигурантам дела грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок. Педиатр поставил ребенку диагноз «ОРВИ» за три дня до его смерти. Его 23-летняя мать утром обнаружила, что ребенок не дышал, а его руки были холодными.

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Марина Совина
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