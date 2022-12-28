Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 28 декабря 2022Россия

Путин выразил готовность вновь встретиться с лидерами СНГ в Русском музее

Президент Путин заявил о готовности вновь встретиться с лидерами стран СНГ в Русском музее

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею директора Государственного Русского музея Владимира Гусева организовать одну из встреч руководителей стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, входящем в состав архитектурного комплекса музея. Об этом сообщает ТАСС.

«Вся история в Михайловском замке. Когда следующая встреча [будет], наверное, [можно] сделать там», — предложил Гусев. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», — выразил готовность глава российского государства.

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил о проведении неформальной предновогодней встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Саммит прошел 26 и 27 декабря, на встрече присутствовал в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во второй день неформального саммита Путин провел для лидеров СНГ экскурсию по Государственному Русскому музею.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
Российских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
Верховный суд США принял решение по высылке мигрантов
Путин выразил готовность вновь встретиться с лидерами СНГ в Русском музее
Мясников высказался о пользе ферментов перед застольем
В России резко вырос спрос на психологическую помощь
Немецкий журналист огорчился из-за устойчивости российской экономики
Взрыв произошел в Стокгольме
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.