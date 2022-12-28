Путин выразил готовность вновь встретиться с лидерами СНГ в Русском музее

Президент Путин заявил о готовности вновь встретиться с лидерами стран СНГ в Русском музее

Президент России Владимир Путин поддержал идею директора Государственного Русского музея Владимира Гусева организовать одну из встреч руководителей стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, входящем в состав архитектурного комплекса музея. Об этом сообщает ТАСС.

«Вся история в Михайловском замке. Когда следующая встреча [будет], наверное, [можно] сделать там», — предложил Гусев. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», — выразил готовность глава российского государства.

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил о проведении неформальной предновогодней встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Саммит прошел 26 и 27 декабря, на встрече присутствовал в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во второй день неформального саммита Путин провел для лидеров СНГ экскурсию по Государственному Русскому музею.