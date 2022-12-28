Слепой репортер набросился на пытавшегося украсть телефон вора

Слепой репортер «Би-би-си» повалил на землю укравшего у него телефон вора и вернул гаджет

Слепой репортер «Би-би-си» Шон Дилли набросился на вора после того, как тот выхватил у него из рук телефон. Корреспондент повалил его на землю и смог вернуть свой гаджет. В настоящее время полиция разыскивает преступника, передает «Би-би-си».

Сообщается, что человек, ехавший на велосипеде, выхватил телефон у репортера, возвращавшегося домой в центре Лондона. Слепой мужчина попытался задержать грабителя и предотвратить кражу. По словам журналиста, он почувствовал, что вор все еще находится рядом с ним, поэтому «инстинктивно» прыгнул в том направлении, где, как он думал, находился злоумышленник, и сумел повалить его на землю. Затем Дилли схватил преступника за руки и смог вернуть себе телефон.

Репортер получил несколько порезов и повредил локоть в результате инцидента. Он воспользовался голосовым помощником на своем телефоне, чтобы вызвать полицию. Пока он ждал наряд, вор продолжал сопротивляться и пытаться вырваться. Опасаясь за свою безопасность, он сказал преступнику, что отпустит его, если после этого он незамедлительно уйдет. К моменту прибытия полицейских вор успел покинуть место происшествия. В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленника.

«Он выбрал не того слепого человека для нападения», — прокомментировал журналист. При этом он добавил, что считает свой поступок глупым. По его словам, никакая собственность не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Всем, кто окажется в подобной ситуации, он посоветовал просто вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что репортера аргентинского телеканала Todo Noticias Доминик Мецгер обворовали во время прямого эфира в преддверии старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Мецгер вела трансляцию из района Корниш в Дохе в преддверии первого матча турнира, после чего у нее из сумочки пропали деньги.