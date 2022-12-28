«Пятерочка» представила индекс любимых новогодних салатов россиян

В «Пятерочке» подсчитали индекс салатов «Оливье» и «Селедки под шубой»

Аналитики торговой сети «Пятерочка» подсчитали индекс традиционных новогодних салатов россиян — «Оливье» и «Селедки под шубой». Как выяснили эксперты, приготовление этих блюд обойдется почти на треть дешевле, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) «Пятерочки».

Так, средняя стоимость ингредиентов для приготовления салата «Оливье» (приблизительно 2,2 килограмма) известных брендов составит 254,6 рубля.

Такой же набор товаров собственных торговых марок «Пятерочки» обойдется на 37 процента дешевле и составит всего 160,2 рубля. По сравнению с декабрем 2021 года стоимость ингредиентов для оливье из брендовых товаров увеличилась на 2 процента, а из СТМ — осталась прежней.

Аналитики выяснили, что самые низкие цены на ингредиенты для салата известных брендов отмечаются в Выксе (225,4 рубля), а стоимость набора из СТМ продуктов выгоднее всего оказалась в Набережных Челнах (155,2 рубля). В Москве набор для «Оливье» в среднем обойдется в 301,1 рубля, а если собирать его из товаров СТМ - в 165,8 рубля. Стоимость продуктовой корзины в Екатеринбурге составила 278 рублей (из СТМ — 209,7 рубля), а в Иркутске – в 276,4 рубля (из СТМ —167 рублей).

Салат «Селедка под шубой» (приблизительно 1,9 килограмма), приготовленный из ингредиентов известных брендов, обойдется в 200 рублей. Если ингредиенты для него выбирать из СТМ-брендов «Пятерочки», то стоимость снизится до 149,4 рубля (на 25 процентов дешевле). Стоимость блюда из продукции СТМ продуктов снизилась на 4 процента год к году, а стоимость из популярных товаров наоборот выросла на 4 процента.

Купить набор продуктов для этого салата из товаров известных брендов по самым выгодным ценам можно в Сызрани (160,2 рубля) и Тольятти (161,5 рубля), а из СТМ — в Тюмени (150,8 рубля) и Иркутске (152 рубля). В Санкт-Петербурге ингредиенты для «Селедки под шубой» известных брендов обойдутся в 202 рубля, а из СТМ – в 164,7 рубля. Чуть дешевле стоимость оказалась в других крупных городах: в Ростове-на-Дону она составит 188,7 рубля (из СТМ — 173,8 рубля), а в Тюмени — 175,8 рубля (из СТМ — 150,8 рубля).

