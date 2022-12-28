Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:32, 28 декабря 2022Культура

Опубликован список фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами

«Топ Ган: Мэверик» стал самым успешным фильмом 2022 года

Кадр: фильм «Топ Ган: Мэверик»

Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Об этом сообщает Euronews.

Абсолютным лидером стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир Юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

«Миньоны: Грювитация» со сборами в 939,4 миллиона долларов разместились на четвертой строчке. Пятая позиция досталась ленте «Аватар: Путь воды», у которой сборы составили 889 миллионов долларов.

В десятке наиболее кассовых проектов также оказались «Черная Пантера: Ваканда навеки», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Битва на озере 2» и «Лунный человек».

В августе стало известно, что «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Премьера боевика состоялась в конце мая этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы
Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночник
Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров
Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом
Зеленский назвал Украину лидером свободного мира
Собака выбралась из переноски и загрызла кошку на борту российского самолета
Минцифры оценило идею ограничений на выезд IT-специалистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.