Опубликован список фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами

«Топ Ган: Мэверик» стал самым успешным фильмом 2022 года

Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Об этом сообщает Euronews.

Абсолютным лидером стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир Юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

«Миньоны: Грювитация» со сборами в 939,4 миллиона долларов разместились на четвертой строчке. Пятая позиция досталась ленте «Аватар: Путь воды», у которой сборы составили 889 миллионов долларов.

В десятке наиболее кассовых проектов также оказались «Черная Пантера: Ваканда навеки», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Битва на озере 2» и «Лунный человек».

В августе стало известно, что «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Премьера боевика состоялась в конце мая этого года.