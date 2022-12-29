Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:50, 29 декабря 2022Бывший СССР

Киев заявил о стопроцентном совпадении мнений с США по конфликту на Украине

Глава офиса Зеленского заявил о 100% совпадении мнений с США по конфликту на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Мнения Киева и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине совпадают на 100 процентов. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, его цитирует РИА Новости.

«Я могу сказать, что с американцами у нас 100-процентное совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (России Владимиром Путинымприм. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Как утверждает Ермак, Украина не пойдет на компромиссы по вопросам независимости, территориальной целостности и суверенитета. Он неоднократно отметил, что украинская сторона заручилась поддержкой обеих партий сената США: демократов и республиканцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров объяснил причину, по которой Вашингтон запрещает Киеву проводить переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что таким образом Запад надеется на истощение России. По словам министра, Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений, касающихся переговорного процесса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о стопроцентном совпадении мнений с США по конфликту на Украине
В Белоруссии не обезвредили боевую часть упавшей украинской ракеты
Сбер спрогнозировал рекорд по выдаче ипотеки
Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях
Российский уголовник учинил в баре расправу над двумя девушками
В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок
Родителям назвали правила разговора со столкнувшимся с насилием ребенком
Пассажиров российского самолета эвакуировали из-за загоревшегося пауэрбанка
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Вучич отозвал решение привести войска страны в боевую готовность из-за Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.