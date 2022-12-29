Киев заявил о стопроцентном совпадении мнений с США по конфликту на Украине

Глава офиса Зеленского заявил о 100% совпадении мнений с США по конфликту на Украине

Мнения Киева и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине совпадают на 100 процентов. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, его цитирует РИА Новости.

«Я могу сказать, что с американцами у нас 100-процентное совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (России Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Как утверждает Ермак, Украина не пойдет на компромиссы по вопросам независимости, территориальной целостности и суверенитета. Он неоднократно отметил, что украинская сторона заручилась поддержкой обеих партий сената США: демократов и республиканцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров объяснил причину, по которой Вашингтон запрещает Киеву проводить переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что таким образом Запад надеется на истощение России. По словам министра, Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений, касающихся переговорного процесса.