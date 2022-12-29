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16:43, 29 декабря 2022Путешествия

Стали известны подробности работы аэропорта в Саратове после атаки беспилотников

Аэропорт Саратова продолжил работу в штатном режиме после атаки беспилотников

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Стали известны подробности работы аэропорта в Саратове «Гагарин» после временного ограничения полетов, вводившегося после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 29 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации пресс-службы воздушной гавани, авиапредприятие продолжает работу в штатном режиме без каких-либо ограничений на прилет и отправку лайнеров. «Действительно, было закрыто воздушное пространство», — подтвердил директор ГБУ «Аэропорт Пензы» Юрий Осколков.

Ранее власти Саратовской области временно закрыли небо над регионом после атаки беспилотников на аэродром в Энгельсе. Уточняется, что воздушные суда, чьи маршруты проходили рядом с Саратовской областью, вынуждены были облетать данный район.

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Валентина Процкова
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