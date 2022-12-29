В Крыму четыре человека погибли при столкновении легковушки с остановкой

В крымской Алуште четыре человека погибли после столкновения легковушки с остановкой

В крымской Алуште четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с остановкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД, передает ТАСС в четверг, 29 декабря.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Сергеева-Ценского в направлении улицы Симферопольской не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В машине, кроме россиянина, находились еще три пассажира. После столкновения с остановкой автомобилист врезался в дерево.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратовской области трое взрослых и ребенок погибли в ДТП. Еще один мужчина пострадал, он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение.

До этого сообщалось, что в подмосковном городском округе Воскресенск два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла неподалеку от населенного пункта Лопатинский Рудник.