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14:15, 29 декабря 2022Из жизни

63-летний мужчина зарезал 29-летнюю жену кухонным ножом за попытку уйти от него

QdS: в Италии мужчина нанес жене 12 ножевых ранений за попытку уйти от него

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

63-летний житель итальянской коммуны Кастельветрано Эрнесто Фавара зарезал свою 29-летнюю жену Марию Аматуццо за попытку уйти от него. Об этом сообщает QdS.

По предварительным данным, Аматуццо разорвала отношения с мужем и уехала жить в другое место. Спустя несколько дней она вернулась, чтобы забрать свои вещи. Фавара напал на женщину и нанес ей 12 ножевых ранений в живот. Аматуццо скоропостижно скончалась от тяжелых травм.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции схватили Фавару с кухонным ножом в руках. Мужчину допросили, однако он отказался от дачи показаний без адвоката. Позже допрос состоялся в присутствии следственного судьи, прокурора и адвоката. Фавара был заключен под стражу, полиция проводит дальнейшее расследование.

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Супруги прожили вместе более пяти лет. У них были две дочери-близнеца, а также двое детей от предыдущего брака Аматуццо. Дети почти год живут в приюте. У Фавары также есть двое детей от предыдущего брака. Бывшая жена мужчины умерла от болезни.

Ранее сообщалось, что в США женщину признали виновной в убийстве мужа, совершенном в День святого Валентина. Суд зафиксировал, что после содеянного преступница не испытала раскаяния.

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Алиса Удовик
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