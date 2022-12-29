В Москве произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили или задержали 48 рейсов

В аэропортах Москвы 29 декабря произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 48 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованным данным, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов, отменено — восемь, в Домодедово изменено время вылета 17 самолетов, отменено отправление еще четырех. В Шереметьево задержаны семь рейсов, еще один отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что часть готовившихся к поставке российским авиакомпаниям в 2022 году самолетов из-за внесенных санкционных мер отошла зарубежным перевозчикам. Так, на двух самолетах Smartavia, которые на момент введения санкций оказались на ТО в заграничных аэропортах, в июле начал летать исландский лоукостер Play.