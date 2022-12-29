Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 29 декабря 2022Путешествия

В Москве произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили или задержали 48 рейсов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропортах Москвы 29 декабря произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 48 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованным данным, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов, отменено — восемь, в Домодедово изменено время вылета 17 самолетов, отменено отправление еще четырех. В Шереметьево задержаны семь рейсов, еще один отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что часть готовившихся к поставке российским авиакомпаниям в 2022 году самолетов из-за внесенных санкционных мер отошла зарубежным перевозчикам. Так, на двух самолетах Smartavia, которые на момент введения санкций оказались на ТО в заграничных аэропортах, в июле начал летать исландский лоукостер Play. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал иллюзорной «формулу мира» Зеленского
Избивший посетителя в торговом центре российский боец подписал контракт с UFC
Создан снижающий вдвое смертность при пересадке костного мозга метод
В Одесской и Житомирской областях произошли взрывы
Мадонна отметила Рождество в нижнем белье с детьми и смутила фанатов
В Киеве и области прозвучали взрывы
В ЛНР заявили о нехватке боеприпасов у ВСУ на купянском направлении
Россиянина осудят за убийство гостеприимной знакомой и поджог дома с ее телом
Шойгу высказался о проблемах при проведении частичной мобилизации
Врачи назвали распространенную ошибку перед новогодним застольем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.