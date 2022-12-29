Девушка раскрыла способ визуально увеличить губы без филлера и разозлила фанатов

Блогерша Кэти визуально увеличила объем губ белым карандашом и разозлила фанатов

Блогерша Кэти (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ визуально увеличить губы без инъекций и разозлила фанатов. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах героиня материала с никнеймом katyateyourlunch предстала перед подписчиками с незавершенным мейкапом: она нанесла тушь на ресницы и оформила брови. Затем девушка обвела белым косметическим карандашом верхнюю губу, заходя за ее контур, и растушевала средство пальцами. В ролике видно, что внешность Кэти изменилась из-за зрительного увеличения объеме губ. «Я часто увеличиваю губы таким методом», — рассказала она.

Видео стало вирусным и набрало более 2,4 миллиона комментариев. Подписчики не оценили рекомендацию девушки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Ощущение, что вы неудачно вкололи филлер», «Попыталась повторить ваш метод. Выглядело так, словно у меня появились усы», «Терпеть не могу такие трюки, все это выглядит неестественно», — раскритиковали они.

Ранее в декабре британский пластический хирург Мати Раджпут оценил способ блогерши увеличить ягодицы с помощью подручных средств в домашних условиях. Речь шла о ролике инфлюэнсерши Тесслин Гордон. На кадрах девушка посоветовала наносить на соответствующую часть тела смесь из красного лука, оливкового масла и зубной пасты два раза в день.

