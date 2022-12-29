Министра обороны Южной Кореи раскритиковали за несбитые беспилотники КНДР

Президент Южной Кореи обругал министра обороны из-за несбитых беспилотников КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал министра обороны страны Ли Чон Супа за неудачную операцию военных: ранее на этой неделе они не смогли сбить северокорейские беспилотники, хотя выпустили 100 снарядов. Об этом пишет «Ёнхап».

Политики встретились во вторник, 27 декабря, президент был проинформирован о реакции военных на нарушение КНДР южнокорейского воздушного пространства. В ответ Юн Сок Ёль обругал главу Минобороны.

26 декабря беспилотники Северной Кореи пересекли демаркационную линию, разделяющую две страны, причем один из них пролетел над северными районами Сеула. При этом южнокорейским военным не удалось их сбить. По словам военнослужащего Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О, Сеул поднял в воздух разведывательный самолет, поскольку предполагалось, что запущенные КНДР беспилотники также предназначались для разведки.