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11:45, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Бузова высказалась о вероятности отъезда из России

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что не относится к покидающим Россию артистам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова оценила вероятность отъезда из России. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Бузова заявила, что не относится к артистам, которые покидают Россию. «Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда», — высказалась она.

Телеведущая добавила, что переехала в Москву, когда ей было 18 лет. По словам Бузовой, столица сделала ее счастливой. «Здесь (в Москве — прим. «Ленты.ру») я люблю, творю, живу. Я — русская, я люблю Россию. Люблю свою профессию, своих людей. Я нужна здесь», — заключила она.

В середине декабря сообщалось, что Бузова познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Они встретились за кулисами во дворце спорта «Мегаспорт», где состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки. В ходе беседы Песков сделал певице несколько комплиментов.

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Олег Давыдов
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