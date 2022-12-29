Преследующего людей «пещерного человека» выселили из вырытого им бункера

Metro: в Англии полиция выселила отшельника из его бункера из-за жалоб местных жителей

В английской деревне Хоули, графство Саффолк, 38-летнего отшельника, прозванного «пещерным человеком», выселили из вырытого им бункера. Об этом сообщает Metro.

Мужчина стал отшельником около четырех лет назад. В феврале 2019 года он построил бункер со ступенями, люком для входа и крышей. В течение нескольких лет, пока отшельник жил в лесу, в полицию неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Люди утверждали, что «пещерный человек» выходит из своего жилища и преследует их.

В декабре 2022 года сотрудники правоохранительных органов отреагировали на заявления жителей. Им удалось заставить мужчину покинуть бункер. Чтобы отшельник не смог вернуться, полиция засыпала помещение землей. Сейчас за мужчиной ухаживают родственники, с которыми он проживает.

Ранее сообщалось, что полиция Китая арестовала отшельника, который два года скрывался от правосудия в горах и почти разучился говорить. Когда мужчину все же задержали, он посетовал, что два года не пользовался мобильным телефоном.