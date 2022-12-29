В России заявили о деформации нефтяного рынка из-за потолка цен

Силуанов заявил, что установление потолка цен на нефть деформирует энергетический рынок

Введение предельной закупочной цены на нефть деформирует энергетический рынок, считает глава Министерства финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства добавил, что, несмотря на ограничения, Москва будет продавать нефть по рыночным ценам. «Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании каких-то потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования», — заявил он. При этом установление потолка не повлияло и не повлияет на то, что Россия является крупнейшим экспортером данного вида топлива в мире, подчеркнул Силуанов.

О введении потолка цен на уровне 60 долларов за баррель стало известно в начале декабря, мера вступила в силу 5 декабря. Он был установлен странами G7, Евросоюзом, позднее к нему присоединились Австралия, Норвегия и Швейцария.

Россия отреагировала на ограничения запретом на поставки нефти странам, прямо или косвенно указывающим в контрактах предельную цену. Мера вступает в силу с 1 февраля, к этому времени правительство должно разработать механизм мониторинга исполнения российских требований.