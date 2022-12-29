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20:31, 29 декабря 2022Из жизни

Женщина сорвала куш в лотерею благодаря божеству

Sun Daily: в Малайзии женщина выиграла 337 миллионов рублей в лотерею благодаря божеству

Фото: unsplash

Жительница штата Перак, Малайзия, сорвала куш в лотерею и поблагодарила божество за выигрыш. Об этом сообщает The Sun Daily.

50-летняя женщина купила лотерейный билет компании Sports Toto Malaysia Sdn Bhd и выбрала номера 9506 и 1406. По словам победительницы, она выиграла благодаря Датуку Гонгу — духу-хранителю, которому поклоняются в Малайзии. Именно он, по мнению женщины, «подарил» ей выигрышную комбинацию. «Как верующий человек, я всегда молюсь Датуку Гонгу в его святилище, когда приезжаю в свой родной город», — рассказывает она.

Спустя некоторое время женщина узнала, что стала победительницей. Она выиграла 20,75 миллиона малайзийских ринггитов (337 миллионов рублей). «Я так счастлива, что Датук Гонг подарил мне пару выигрышных номеров», — говорит она.

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Победительница утверждает, что вернется в святилище и как следует поблагодарит божество за то, что оно подарило ей богатство. Женщина планирует расплатиться с долгами, а затем решит, куда потратит оставшиеся деньги.

Ранее сообщалось, что житель США, которому не везло в лотереях, выиграл 500 тысяч долларов. Победитель рассказал, что положит деньги на свой счет, а в будущем, возможно, использует часть выигрыша для поездки в отпуск.

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Алиса Удовик
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