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20:22, 29 декабря 2022Бывший СССР

Скончался бывший премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар скончался в возрасте 72 лет
Эдгар Сависаар

Эдгар Сависаар. Фото: Jaan Künnap / Wikimedia

В Эстонии в возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр страны, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72 лет в Ида-Таллинской центральной больнице. Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии», — сказано в заявлении эстонского правительства.

Согласно информации местной телерадиовещательной компании ERR, Сависаар также занимал пост министра внутренних дел и министра экономики и коммуникаций Эстонии. Экс-премьер награжден орденом Государственного герба I и II степени и гербовым знаком Таллинна.

Кристина Есикова
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