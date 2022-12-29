Скончался бывший премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар скончался в возрасте 72 лет

В Эстонии в возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр страны, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72 лет в Ида-Таллинской центральной больнице. Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии», — сказано в заявлении эстонского правительства.

Согласно информации местной телерадиовещательной компании ERR, Сависаар также занимал пост министра внутренних дел и министра экономики и коммуникаций Эстонии. Экс-премьер награжден орденом Государственного герба I и II степени и гербовым знаком Таллинна.